INFRAESTRUCTURAS El cunetón oeste del polígono Santiago Payá está en la recta final El presupuesto de esta obra para canalizar las aguas pluviales de la zona está valorado en 315.417,35 euros y corre a cargo de la empresa IMESAPI SA martes, 06 de agosto de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (05/08/2019) Las obras del cunetón este del polígono Santiago Payá se encuentran muy avanzadas y con ellas se solucionarán el problema de filtraciones de aguas pluviales que inundaban las empresas allí situadas. La actuación empezó a principios de año con un presupuesto de 315.471,35 euros y está siendo llevada a cabo por la empresa IMESAPI SA. Además de esta intervención también se realizaba otra en el propio polígono Santiago Payá en el cunetón de la parte oeste como ha recordado la concejal de Urbanismo, Lorena Zamorano, para una inversión total cercana a los 500.000 euros. Es una intervención de un kilómetro de longitud y que incluye además de la construcción de este cunetón, la de un camino paralelo que ayudará a recoger estas aguas pluviales desde las montañas y canalizarlas hasta la conducción final sin que afecten a las fábricas. A su vez se están colocando mallas protectoras en diversos taludes para evitar los deslizamientos de tierras.