ACIERTO El Cupón de la ONCE deja 50.000 € en Banyeres Los beneficiarios obtienen 25.000 euros por cada boleto al acertar el número 23446, agraciado con el primer premio del sorteo del viernes lunes, 30 de septiembre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp El Cupón de la ONCE ha premiado dos boletos del número 23446, agraciado con el primer premio en el sorteo del Cuponazo celebrado el pasado viernes, comprados en Banyeres. Los acertantes cobrarán 25.000 euros por cada cupón que adquirieron al vendedor Miguel Ángel Revert Martínez, según informan desde la oficina de la ONCE de Alcoy.