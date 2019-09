The examples populate this alert with dummy content

OFERTA El Daily Café rescata la receta del piconero en la ruta del vermut modernista Los hosteleros de la Plaça de Dins tienen preparadas una serie de actividades de cara a los próximos días - Jaume Terol recupera una receta de vermut que ya ofrecía su abuelo con este curioso nombre miércoles, 18 de septiembre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (17/09/2019) La Setmana Modernista y la Fira Modernista son un buen motivo para que Alcoy tenga una gran afluencia de turistas y para que los propios alcoyanos salgan de sus casas. Uno de los puntos neurálgicos de las actividades será de nuevo la Plaça de Dins. Sus hosteleros han preparado una serie de atractivos, de entre los que destaca la ruta del vermut, junto a numerosos locales de restauración del Centro. En el caso concreto del Daily Café, Jaume Terol, tercera generación dedicada al sector de la restauración, tiene previsto rescatar una receta de su abuelo, al que no llegó a conocer y que recibe como nombre el 'piconero'. Un vermut formado por picón, canela, zumo de naranja, sifón... y que fue muy popular en la ciudad en los años de inicio del siglo XX. Como el año pasado -en la foto- se vestirán como camareros de aquella época.