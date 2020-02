The examples populate this alert with dummy content

PROYECTO EDUCATIVO El Dakar solidario Dos equipos de alumnos del IES Cotes Baixes y del Campus de Alcoy de UPV recorrerán el desierto de Marruecos dentro del proyecto UNIRAD jueves, 13 de febrero de 2020 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (13/02/2020) Dos equipos de alumnos de Cotes Baixes y del Campus de Alcoy de UPV, se suman este viernes a los que recorrerán el desierto de Marruecos dentro del proyecto solidario UNIRAD. La prueba plantea recorrer 3.500 kilometros de desierto en 7 etapas, un reto que no dudaron en aceptar Daniel Sanz y Valerià Miralles, alumnos de último curso del Ciclo Formativo Superior de Automoción de Cotes Baixes. Repartirán 200 kilos de material solidario que llevan en la furgoneta Citroen C15. Partirán junto al equipo del campus de Alcoy de la UPV que integran Carles Ceresola y Joan Ribera, de tercer grado de Ingeniería Mecánica, que han rehabilitado un Peugeot 205 en el que han cargado 40 kilos de material solidario. Los equipos participantes han de convivir y apoyarse en las fases y necesidades que surjan durante el recorrido.