The examples populate this alert with dummy content

SOCIEDAD El debate de las pensiones apela a los jóvenes y futuros pensionistas La jornada, organizada por la Coordinadora de Pensionistas de L'Alcoià-Comtat i Guanyar, se desarrolló el sábado en la sala Ágora lunes, 17 de septiembre de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 08.20 matinal (17/09/2018) La jornada de debate sobre las pensiones convocada por la Coordinadora de Pensionistes de L'Alcoià-Comtat y Guanyar Alcoi, ha contado con la presencia de Cristina Cabedo, diputada de Podem en las Cortes Valencianas y Rosa Pérez, Coordinadora de Esquerra Unida PV. Al inicio del debate ambas coincidieron en que éste es un problema global y que afecta a futuros pensionistas. Ambas han destacado la importancia de que las nuevas generaciones se impliquen e incorporen al debate para la reforma de las pensiones en el ámbito global. Cabedo ha señalado que "la gente joven vive en situaciones muy precarias. Hay licenciados que trabajan como camareros y han de tomar conciencia que su precariedad afectará a sus futuras pensiones". Pérez añadió la importancia de estos debates para que "los pensionistas de ahora y del futuro tengan un salario digno". La jornada, moderada por la portavoz de Guanyar, Estefanía Blanes, se desarrolló en la sala Ágora y contó con destacado seguimiento.