The examples populate this alert with dummy content

DESIGNACIÓN El decano de Alcoy, nuevo presidente de los abogados valencianos El pleno del Consejo Valenciano de Colegios de Abogados elige por unanimidad como presidente a Juan José Tortajada martes, 13 de diciembre de 2016 escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (13/12/2016) El decano del Colegio de Abogados de Alcoy, Juan José Tortajada, es desde este lunes el nuevo presidente del Consejo Valenciano de Colegios de Abogados. El pleno del órgano lo ha elegido por unanimidad. Con más de 30 años de ejercicio, Tortajada dejará de ser este viernes decano del colegio de Alcoy para situarse al frente de los abogados valencianos. Representará a 20.000 letrados. Tortajada sucede a Mariano Durán, que ha ocupado este cargo durante los dos últimos años. El viernes, el Colegio de Abogados de Alcoy celebrará elecciones para designar al sucesor de Tortajada.