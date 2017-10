The examples populate this alert with dummy content

CD ALCOYANO El delantero Hernán Lino ya está en Alcoy El jugador ecuatoriano fue fichado en verano, pero por temas burocráticos llega ahora a España, Galiana podrá contar con él cuando termine el papeleo lunes, 30 de octubre de 2017 Compartir Twitter Whatsapp El Alcoyano ha comunicado la llegada del ecuatoriano Hernann Lino. El jugador podrá estar a las órdenes de Galiana cuando el técncio lo crea oportuno y tenga finalizado el tema burocrático, el club dice en un comunicado que, "El jugador ecuatoriano Hernán Lino, de 20 años, se ha ejercitado esta mañana con sus nuevos compañeros. El club está a la espera de realizar todos los trámites para activar su ficha. Mientras tanto, entrenará con la plantilla para adaptarse y adquirir los conceptos futbolísticos que ha implementado Galiana en el CD Alcoyano. La entidad de El Collao efectúa así una apuesta por un atacante con proyección para el futuro. El delantero es internacional con la selección sub-20 de Ecuador, con la que fue subcampeón del Sudamericano sub-20 en su país (dos goles) y también participó en el Mundial de esta misma categoría en Corea del Sur (un gol). En cuanto a su carrera en clubs, ha jugado en el Barcelona de Guayaquil (2015-2016) y en el Deportivo Cuenca (2016-2017), ambos pertenecen a la máxima categoría del fútbol de Ecuador". Su llegada dará más competitividad a la delantera.