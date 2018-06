The examples populate this alert with dummy content

FICHAJE CD ALCOYANO El delantero Rubio llega para triunfar El jugador alicantino tiene 22 años, es delantero y procede del Deportivo Aragón martes, 19 de junio de 2018 Compartir Twitter Whatsapp El delantero alicantino, Rubio, se une al proyecto del Alcoyano para la próxima temporada. El jugador llega del Deportivo Aragón y es un conocido del entrenador Vicente Mir que fue entrenador del futbolista en el Ilicitano , como explica el club en su página web. "Rubén López, conocido futbolísticamente como Rubio, ha llegado a un acuerdo con el CD Alcoyanopara formar parte del nuevo proyecto de la temporada 2018-2019. El delantero ha jugado las dos últimas campañas en el Hospitalet y en el Deportivo Aragón, consiguiendo marcar 7 y 5 goles respectivamente. Este domingo cumplirá 23 años y es una de las apuestas del conjunto alcoyanista para el ataque, puesto que además de actuar como referencia también se desenvuelve bien cayendo a cualquiera de las bandas. El entrenador del Deportivo, Vicente Mir, lo tuvo a sus órdenes en el Ilicitano y conoce el rendimiento que puede ofrecer. La experiencia de Rubio en el Grupo III de Segunda B está avalada por sus 90 encuentros disputados en esta categoría". Rubio es el segundo fichaje del Alcoyano para la próxima temporada. Tomás Ruso a punto de renovar.