EMERGENCIAS El delegado de Gobierno supervisa un simulacro de la UME junto a la Font Roja Juan Carlos Fulgencio ha querido ver de primera mano el dispositivo de la Unidad Militar de Emergencia en caso de incendio forestal jueves, 16 de mayo de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (16/05/2019) Juan Carlos Fulgencio, delegado del Gobierno de la Comunidad Valenciana, ha estado en Alcoy para asistir a un simulacro de incendio realizado por la Unidad Militar de Emergencias, UME. Se trata de un test riguroso que se ha realizado en las proximidades de la Font Roja, después de una semana de ejercicios entre Alcoy y Xixona. El delegado ha agradecido a ambos ayuntamientos su colaboración. Con estos simulacros se busca mejorar la capacidad de reacción ante un incendio forestal. Además se ha contado con la presencia de otros colectivos como Cruz Roja o ACIF, para un total de 60 participantes.