FIRA DE TOTS SANTS El deporte contestano va en auge El deporte de Cocentaina ha sido hoy el protagonista de Ser Deportivos en la Fira de Cocentaina viernes, 03 de noviembre de 2017 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (03/11/2017) El deporte de Cocentaina ha sido hoy el protagonista de Ser Deportivos en la Fira de Cocentaina. El concejal de Deportes Saúl Botella, Vicente Belda y representantes del Contestano, han estado en el stan de Radio Alcoy en la Fira para hablarnos del deporte que hay en la Fira, del final de la etapa reina en la Vuelta Ciclista a la Comunitat Valencian y del equipo de fútbol referente de la población, el Contestano. Además hemos conocido la última hora del partido del Alcoyano y hablado con Luís Peidro del rallye La Nucia – Mediterraneo , Trofeo Costa Blanca.