SER DEPORTIVOS El deporte encuentra su hueco en la Fira El deporte contestano y el CD Contestano, protagonistas de Ser Deportivos, desde el corazón de la Fira de Tots Sants de Cocentaina miércoles, 06 de noviembre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (05/11/2019) El deporte está cada vez más presente en la Fira y ya es una evidencia que el deporte tiene cada vez más hueco en la 'Fira de Fires'. Ser Deportivos, como cada año, no ha fallado a la cita con el deporte contestano, el edil de Deportes Octavi Cerdá, nos habla de la buena salud de la que goza el deporte local, mientras que el centenario de CD Contestano, asume protagonismo en la Fira con un estand y en especial en Radio Alcoy, hablando con una leyenda como Juan Casanova, que es ahora el delegado del club y con Mateo Moltó, secretario técnico del club roget.