The examples populate this alert with dummy content

ESPORT EN 3D El deporte local está de fiesta Ya ha comenzado la octava edición del Esport en 3D - Durante tres días cerca de 5000 deportistas participarán en más de 30 modalidades y en todas las instalaciones deportivas viernes, 07 de junio de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (07/06/2019) Ya está en marcha la octava edición del Esport en 3D. Durante el viernes, sábado y domingo cerca de 5000 participantes estarán en una edicón marcada por el buen tiempo y con varias novedades respecto las últimas ediciones. Cabe destacar que habrá servicio de autobús gratuito las tardes del viernes y sábado. En cuanto al aparcamiento, este año se habilita el campo de fútbol número 3 (de tierra) para facilitar 250 plaza más a los asistentes. El viernes el último partido será sobre las 4.30 horas de la madrugada y el sábado durante todo el día habrá competición desde las 8 de la mañana, también entregas de trofeos y exhibiciones. El domingo además de hockey, baloncesto o pelota valenciana, se disputará la carrera de la 10K por la Vía Verde. Radio Alcoy hará una programación especia el viernes de 19.20 a 20.00 horas y el sábado de 142.00 a 14.00 horas desde el polideportivo municipal Francisco Laporta.