FONOTECA El deporte que ha hecho historia en EAJ-12 Radio Alcoy abre de nuevo su fonoteca para adentrarse en la evolución de la sección de deportes jueves, 09 de marzo de 2017 escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (09/03/2017) A lo largo de los 85 años de Radio Alcoy han sido muchos los redactores y locutores encargados de la sección de deporte y los colaboradores que han participado en la difusión de la información deportiva. En 1931 empieza a emitir la estación EAJ-12 Radio Alcoy y tan sólo dos años antes nació el Club Deportivo Alcoyano. Juan Jordá, director de Radio Alcoy conduce este nuevo viaje a la Fonoteca de Radio Alcoy para sacar de ella interesantes audios de la sección de Deportes como el de Francisco Gisbert Margarit de la década de los 30 del siglo pasado. Otros de los fragmentos que rescata este programa especial son las narraciones de Mario Silvestre que en 1948 sustituye a José Ases en Boletín Deportivo. José Pérez Valls, colaborador, Lorenzo Rubio, con una entrevista a Beckenbauer, y las intervenciones de Tomás Gisbert, son otros de los documentos sonoros que han sido rescatados. En el programa de este jueves toman parte también los más recientes colaboradores José Carlos Pla, Miguel Vilaplana, Luis Peidro y Pedro Seserino. La parte final supone el reencuentro con los microfonos de Ismael Mayor, seis meses después de haber sido sometido a un transplante bipulmonar. "Quiero dar las gracias a todos por las muestras de cariño que he recibido en este tiempo. Tenia muchas ganar de volver, me ha dado un vuelco el estómago cuando se ha encendido la luz del directo. Gracias a todos". Sheila García, que lo está sustiyendo en este tiempo de baja lo ha acompañado en el estudio. Con Marcos Martínez, completan el actual equipo deportivo de Radio Alcoy.