ESPORT EN 3D El deporte sigue con su fiesta este sábado La tarde del sábado es la más esperada por las exhibiciones y el domingo se disputará la 10K sábado, 08 de junio de 2019 Compartir Twitter Whatsapp La fiesta del deporte local continua y la actividad no cesa. La tarde del sábado es una de las más importantes y la que más afluencia de público por las exhibiciones y las diferentes finales. Para mañana está prevista la carrera 10 k Vía verde y otras actividades.