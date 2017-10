The examples populate this alert with dummy content

DEPORTES El deporte urbano se adueña de la calle Será el día 28 en la I Jornada de Deporte Urbano – Desde skate a batallas de raperos miércoles, 18 de octubre de 2017 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (18/10/2017) Por primera vez Alcoy será la sede de una de las citas más importantes del deporte urbano. La zona de Cervantes y otros puntos del cauce del rio, serán protagonistas de la I Jornada de Deporte Urbano. Desde skate hasta batalla de raperos en un día donde la presencia de los mejores en estas modalidades está garantizada por los premios en metálico que hay para los ganadores, premios que arrastran a todos los “top” a desplazarse hasta Alcoy. La concejalía de Deportes ha organizado este evento con la colaboración de diferentes entidades alcoyanas que practican estos deportes. En Ser Deportivos Alcoy, hemos contado todo lo que se ha dicho en la rueda de prensa de presentación de esta actividad que pretende ser una jornada de ocio en familia diferente de lo que es habitual.