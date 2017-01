The examples populate this alert with dummy content

SER DEPORTIVOS El deporte vuelve a la normalidad Alberto Belda, concejal de Deportes, y Miguel Juan Reig, director del Centro de Deportes han evaluado en Ser Deportivos las consecuencias del temporal en las instalaciones deportivas municipales y también han hablado sobre los proyectos que hay en marcha martes, 24 de enero de 2017 escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (24/01/2017) Las intensas nevadas vividas en Alcoy durante los días 17, 18 y 19 de enero provocaron diversos contratiempos en la ciudad, entre ellos, el complicado acceso al Polideportivo Francisco Laporta, la imposibilidad de jugar en los campos exteriores y las goteras en el Pabellón B, todo ello provocó la decisión del Ayuntamiento de suspender las competiciones deportivas del fin de semana, además de la actividad deportiva durante algunos de esos días, lo que repercutió en los entrenamientos de muchos clubes de la localidad. Tras todo eso, la normalidad deportiva ha vuelto, los clubes han retomado las sesiones de entrenamiento y se está preparando la cartelera deportiva del fin de semana del 28-29 de enero. Y por otra parte, no ha habido ningún daño ni material ni personal en las instalaciones debido a la nieve, lluvia o viento. Alberto Belda, concejal de Deportes del Ayuntamiento de Alcoy, y Miguel Juan Reig, director del Centro de Deportes han estado en Ser Deportivos para hablar sobre las consecuencias del temporal en las instalaciones deportivas municipales y también sobre los proyectos que están llevando actualmente en ellas y los próximos proyectos, como por ejemplo, la cubierta de la pista exterior del Francisco Laporta, la construcción de un pabellón para la gimnasia, proyecto para el que hay una partida de 250.000 euros, y también uno de los más destacados, la construcción de la Ciudad Deportiva del Alcoyano, para el que está el dinero pero está todo paralizado por las “alegaciones presentadas por La Carrasca”, ha explicado Belda. En cuanto a los partidos suspendidos, de diferentes ligas y competiciones, el concejal de Deportes ha señalado que “nuestra única competencia es suspender los Juegos Deportivos, pero recomendamos a las federaciones que suspendieran los encuentros por el estado de algunos campos del Francisco Laporta, además de por el difícil acceso al Polideportivo por la nieve”. Miguel Juan, ha añadido que “nosotros sólo podemos suspender aquellas competiciones que organizamos”. Hace ya varios meses que se está llevando a cabo un arreglo en la cubierta del Pabellón B del Francisco Laporta ya que sufre goteras. Belda ha indicado que “las constantes lluvias y los cambios bruscos de temperatura están haciendo que se atrase la fecha de finalización”. A pesar de ello, y de que todavía quedan dos o tres goteras en dicho pabellón, el Patín Alcodiam pudo disputar su encuentro del sábado 21 de enero ante el Alcobendas por la instalación de dos grandes plásticos en el techo que evitaron que la pista se mojara.