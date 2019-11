The examples populate this alert with dummy content

CONTESTANO - CC ALCOY El derbi arranca en Radio Alcoy Los capitanes de Contestano y CC Alcoy, Octavi y Capone, nos visitan en Ser Deportivos desde la Venta San Jordi para hablar del derbi del domingo en Primera Regional martes, 12 de noviembre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (12/11/2019) La Primera Regional no está defraudadando y de los tantos derbis que tenemos este año en Alcoy y Comarca, esta semana hay uno que destaca por encima del resto. Los capitanes de Contestano y CC Alcoy, Octavi y Capone, nos visitan en Ser Deportivos desde la Venta San Jordi para hablar del derbi del domingo a las 16.30 horas en La Vía de Cocentaina. Conoce todos los detalles del derbi de la mano de dos veteranos del fútbol.