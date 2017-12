The examples populate this alert with dummy content

EL CAFÉ DEL ALCOYANO El derbi comienza en Ser Deportivos El café del Alcoyano reúne a Manuel Gato (Alcoyano) y José Antonio Soler (Ontinyent) , los dos jugadores hablan del derbi del domingo (11.45 horas) desde Premium Sport Café – El partido lo podrán seguir como siempre en Radio Alcoy, App Ser y esta misma web jueves, 14 de diciembre de 2017 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (14/12/2017) Radio Alcoy une a dos protagonistas del próximo derbi entre el Alcoyano y el Ontinyent. Manuel Gato, jugador del Alcoyano, ha sido el representante de los blanquiazules. Por parte del Ontinyent, José Antonio Soler, el jugador natural de Atzeneta , ex del Alcoyano y ahora en las filas del conjunto valenciano. Ayer fue capitán en el partido ante el Cartagena B que jugaron en Copa Federación y que golearon 4-0. Junto a Héctor Rua y desde Premium Spot Café, hemos comenzado el derbi. El partido será el domingo a las 11.45 horas, desde las 11.30 horas lo podrán seguir en directo en Radio Alcoy, 1485 de OM, aplicación móvil de la Cadena Ser o en esta misma web.