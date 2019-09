The examples populate this alert with dummy content

ATZENETA -ALCOYANO El derbi de los despropósitos El Alcoyano jugaré en El Regit de Atzeneta por primera vez en su historia – El partido será el domingo a las 17.30 horas y lo podrán seguir en directo en Radio Alcoy, 1485 de OM, App Ser o en esta misma web viernes, 13 de septiembre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (13/09/2019) Los despropósitos han sido la noticia durante la semana del derbi. De lo que podía haber sido uno de los partidos más atractivos deportivamente hablando, por la cercanía y porque son dos equipos que están llamados a estar en la zona alta de la clasificación, las noticias generadas por el derbi llegaron por las decisiones de la junta directiva del club valenciano, primero por no acreditar a ningún medio de comunicación para poder hacer su trabajo, todo esto en una categoría, que, si algo necesita, es que los medios de comunicación estén y cuantos más mejor. Y la segunda noticia que ha puesto con los ojos como platos a los jugadores y cuerpo técnico ha sido la necesidad de tener que entrar con invitación al partido, es decir, de las 40 entradas que se dan los clubs de cortesía, estas incluyen las de los jugadores y cuerpo técnico, algo nunca visto y que ha provocado el malestar general, ya que además , y esto está en su pleno derecho, ha puesto las entradas a 15 euros, cuando de normal son de 12, alegando Día del Club, los socios del cuadro local pagarán 10 euros. Al margen de esto, en lo deportivo el Alcoyano tendrá que afrontar el desplazamiento más corto de la temporada y lo hará con toda la plantilla disponible. No se esperan muchos cambios con respecto la última alienación. El equipo de Vicente Parras llega colider ante un rival que está diseñado para intentar el ascenso, el proyecto del Atzeneta es muy ambicioso, dirigidos por el ex jugador David Albelda, sin experiencia en los banquillos de tercera división, todavía no ha conseguido ganar y sólo ha marcado un gol en tres partidos. El factor campo y la lluvia que se espera será clave en el desarrollo del partido. Que será dirigido por el colegiado del comité valenciano Jonathan González Péris. El encuentro se jugará el domingo a las 17.30 horas y lo podrán seguir en directo en Radio Alcoy, 1485 de OM, App Ser o en esta misma web a partir de las 17.15 horas.