EL CAFÉ DEL ALCOYANO El derbi desde los dos bandos Desde Premium Sport Café hemos realizado como cada jueves el programa en El café del Alcoyano- Aficionados de los dos equipos junto a David Porras, ex de los dos, hemos hablado del derbi Ontinyent – Alcoyano jueves, 10 de mayo de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (10/05/2018) Como cada jueves hemos estado en Premium Sport Café para hablar del derbi del domingo entre Ontinyent y Alcoyano, partido que será el domingo a las 18.00 horas y que cerrará la temporada para el Alcoyano. En el programa de hoy hemos tenido las opinioes de los socios del Alcoyano Yolanda Abad y Vicente Serra, por parte del Ontinyent , de Javi Ferrero, aficionado del conjunto valenciano, natural de Ontinyent y residente en Alcoy, he estado también David Porras, ex jugador de los dos equipo y con la colaboración especial de Héctor Rúa. De la temporada, del derbi, de todos los puntos de vista, del acto de hermandad de ayer, de las conjeturas de final de liga y muchas cosas más. No te pierdas todo lo que hemos hablado en el programa desde Premium Sport Café.