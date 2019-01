The examples populate this alert with dummy content

ONTINYENT - ALCOYANO El derbi empieza en Radio Alcoy Carlos Sempere y Pablo Carbonell visitan “El café del Alcoyano” para hablarnos del derbi desde Premium Sport Café – La cantera del Alcoyano también ha sido tema de conversación jueves, 24 de enero de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (24/01/2019) El derbi entre el Ontinyent y el Alcoyano es más que un partido. A pesar de las buenas relaciones que mantienen las dos entidades, a nadie se le escapa el “pique deportivo” que existe cuando llega este partido. En esta ocasión el secretario técnico del Alcoyano Carlos Sempere y el jugador de Alcoy que milita en el Ontinyent, Pablo Carbonell, nos hablan de lo que es sin duda uno de los partidos más esperados del año para las aficiones, el encuentro de ida terminó 0-0. Curiosamente, se da la circunstancia de que el representante que habha del Ontinyent es un jugador nacido en Alcoy, el Alcoyano cedió ayer al único jugador de la casa que tenía y es el secretario técnico el que representa al Alcoyano, lógicamente este tema nos ha llevado un buen rato de programa. Como siempre un jueves más desde Premium Sport Café y con la colaboración de Héctor Rúa.