ALCOYANO – HÉRCULES El derbi medirá a dos aspirantes El partido será el domingo a las 19.30 horas, lo podrán seguir en directo en el 1485 de OM, esta misma página web o aplicación móvil de la Cadena Ser viernes, 25 de agosto de 2017 escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (25/08/2017) El Alcoyano se estrena frente a su afición en uno de los partidos más atractivos de la temporada. El derbi ante el Hércules siempre es especial y así lo muestra el ambiente que se ha generado a pesar de ser un 27 de agosto. La afición quiere apoyar al su equipo después de la gran victoria en Llagostera ante un Hércules donde su mejor jugador es de Alcoy, Juli. Toni Aparicio no podrá contar con Tomás Ruso y mantiene la duda de Gato. Mientras que si están disponibles Cubero y el recién llegado del Hércules Omgba. El resto de la plantilla disponible para jugar el derbi. No se esperan muchos cambios con respecto la jornada anterior, aunque se intuye alguno ya que las características del terreno de juego de Llagostera a El Collao, cambian de forma considerable. El técnico de Enguera, ha mostrado un intención de conseguir los tres puntos “No somos un equipo que variamos según el rival, queremos tener nuestro propio estilo y tener nuestra personalidad, no quiere decir que no cambiemos nunca, pero queremos tener la iniciativa y llevarnos el partido”, destacó. El árbitro para este partido será el madrileño Gálvez Rascón. Podrán seguir el partido en directo en el 1485 de OM en esta misma página web o en la aplicación móvil de la Cadena SER. Un partido que comenzará el domingo a las 19.30 horas, desde las 19.15 horas en Carrusel Deportivo Alcoy, con Sheila García, Kike Ruíz e Ismael Mayor.