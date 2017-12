El derbi se quedó en casa

Los de Javi Silvestre comenzaron el partido con Jaco, Gomis, Mauro, Tonelo y Bili. En los primeros minutos del partido ambos equipos demostraron que se tenían demasiado respeto, la líneas se quedaron en media pista y esto unido a la falta de ritmo moviendo el balón provocó que se generaran pocas ocasiones por parte de ambos conjuntos. No estábamos asistiendo ni mucho menos al mejor partido de los alcoyanos, que no supieron imponer ni su juego ni el ritmo al que nos habían acostumbrado en lo que va de liga. No fue hasta justo antes del descanso cuando se movió el marcador. El Ye Faky se aprovechó de un contraataque, después ante una peligrosa jugada entre Bili y Mauro, para encarar a Jaco y, después de disparar al palo, aprovechar el rechace para empujarla y poner el 1-0 ante el que el meta alcoyano no pudo hacer nada (17’).

En la segunda mitad se produjo un cambio en la portería por parte de los nuestros. Nacho debutaba esta temporada con el Unión Alcoyana FS. El ritmo continuó siendo pesado y el frío tampoco invitaba a que eso pudiera cambiar. De hecho no fue hasta el minuto 27’ cuando se vio el segundo gol de la tarde en un error defensivo de los de Javi Silvestre. Volvió a marcar el Ye Faky. Sin embargo, en un arranque de carácter de los alcoyanos, Carmona con un disparo muy duro batió al portero local por la escuadra poniendo el 2-1 (28’). Los visitantes no se encontraban cómodos pero aún así Gomis tuvo el empate tras un robo de Mauro en la presión y la golpearía mordida para desaprovechar una ocasión clarísima. Nacho aguantaba a los nuestros con paradas de mucho mérito pero el partido se rompería. Entre los minutos 34 y 36’ se vieron el resto de goles. Primero el 3-1 de Pablito. Después el 3-2 de Gomis en una jugada individual por banda. En el saque de centro Iván haría en 4-2 y después Bili volvería a recortar de doblepenalti para el 4-3. En defensa no estábamos finos pero el corazón nos empujaba para intentar empatar el partido pero un doblepenalti de Iván dejaría el 5-3 definitivo. Los nuestros empezaron a jugar de cinco los dos minutos finales pero el marcador no se movió más.

El resultado deja al Unión Alcoyana FS colíder junto a los ibenses después de 8 jornadas disputadas con un partido más que la mayoría de sus rivales. Los nuestros, no habiendo jornada la semana que viene y descansando la siguiente, realizarán el parón navideño antes que nadie. Situación perfecta para recuperar lesionados y para preparar una vuelta a la liga en 2018 muy ilusionante pues la situación tanto clasificatoria como de juego y ambiente en el grupo es más que perfecta.

Del resto de esta 8ª jornada destacar el Albatera - Horadada (3-5), Racing Novelda - Calpe (6-4) y Aspe - Petrer (10-4).