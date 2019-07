The examples populate this alert with dummy content

ALCOY El desfase económico de la Magenta llega a los juzgados Un tribunal abre diligencias para esclarecer si ha habido apropiación indebida por parte del exprimer tro de la filà tras la presentación de una querella criminal - La juez toma declaración a los querellantes, testigos y al responsable de la Magenta entre 2015 y 2018 jueves, 18 de julio de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (18/07/2019) Un juzgado de Alcoy ha abierto diligencias para esclarecer si ha habido apropiación indebida por parte del exprimer tro de la Magenta. La investigación judicial responde a una querella criminal interpuesta por 21 festeros de la filà. El origen de la querella está en el desfase económico detectado hace un año. A principios de septiembre, tras detectarse el desfase económico después de las fiestas de 2018 en que ostentaron la alferecía mora, la Magenta fue intervenida por la Asociación de San Jorge hasta el pasado mes de junio. Según consta en el escrito de la querella, al que ha tenido acceso Radio Alcoy, la filà, en el momento de la intervención, no tenía fondos en las cuentas bancarias. Asimismo, la Asociación, tras intervenir la filà realizó una auditoría en la que se detectó que había unas faltas de 200.000 euros, de los que el auditor dio parte por justificados, pero todavía quedaban injustificados unos 113.000 euros, según recoge el documento. Los querellantes indican que "ha desaparecido el dinero a que hace referencia dicha auditoría" y quieren que se esclarezca los hechos. Tras la presentación de la querella criminal en abril, la titular del juzgado de primera instancia e instrucción número 4 de Alcoy, ha citado a declarar a los querellantes y a diversos testigos, entre los que están el presidente de la Asociación de San Jorge, el vicepresidente segundo económico, el contador y tesorero de la entidad festera. Las declaraciones comenzaron a principios de esta semana y se extenderán hasta septiembre. Está previsto que este viernes declare ante la juez el exprimer tro, según consta en las diligencias previas a las que ha tenido acceso Radio Alcoy.