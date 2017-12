The examples populate this alert with dummy content

Ultra Beyond the Ultimate Race Series El desierto se queda pequeño Vicente Juan García gana las cuatro etapas y la carrera Desert Ultra miércoles, 29 de noviembre de 2017 Compartir Twitter Whatsapp Ya está en España Vicente Juan García después de arrasar en la prueba Desert Ultra. Se disputó en el desierto de Namibia. El de Villena ganó las cuatro etapas (250 km de autosuficiencia ) por lo que pronto se colocó líder de la prueba y de ahí no bajó. Esta es la tercera prueba que compone el Ultra Beyond the Ultimate Race Series Destaca que el año pasado ya ganó Jungle Ultra , en Perú y la Ice Ultra, en Laponia sueca. Ahora también Desert Ultra Este circuito se llama “The Ultra Beyond the Ultimate Race Series, es un circuito mundial de carreras Ultra por etapas que tienen como protagonista los lugares más duros e inhóspitos del planeta”, así es como lo define. Como ya explicó en Radio Alcoy, Vicente Juan García, tuvo que soportar frio intenso por las noches y calor extremo por el día. En 2012 ganó el Gran Slam 4 Desert , en 2014 finisher del Gran Slam 5 continentes 2014 y ahora, sigue ampliando su espectacular palmarés.