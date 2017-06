The examples populate this alert with dummy content

TRAGALUZ El despertar del jazz Tragaluz se rinde al encanto de la saxofonista, trompetista y cantante del género Andrea Motis, entrevista del último programa de la temporada jueves, 29 de junio de 2017 La inquietud de la artista de jazz, la catalana Andrea Motis, no es característica solo la materia que domina a la perfección. La joven promesa surgida de la Sant Andreu Jazz Band, tocada por la varita mágica de Joan Chamorro, es la invitada del último programa de la temporada de Tragaluz. Una invitada, a la vez, del trío de Juan Tamarit que, el 10 de julio, a las ocho de la tarde, hará vibrar las paredes de la cafetería Casablanca. Igual te marca una versión del My baby just cares for me que te deja temblando, que te habla de modelos de economía social o de ballet clásico, su segunda gran afición. Motis conversa con Marta Gisbert y el contrabajista de jazz afincado en Alcoy, Rene Dossin, del que es el primer trabajo que la sitúa como la artista que es, y que lleva por título Emotional dance. "Aunque es el primer trabajo que sale a mi nombre, es la continuación del trabajo que empecé con Joan Chamorro hace unos siete años, ya". Un lujazo contar con ella para cerrar temporada de Tragaluz. Nos escuchamos en septiembre.