The examples populate this alert with dummy content

TRAGALUZ El despertar del león El artista Orfeo Soler se sienta en Tragaluz para hablar de su obra más íntima, la que muestra en una exposición en la Capella de l'Antic Asil hasta el 18 de marzo jueves, 01 de febrero de 2018 Compartir Twitter Whatsapp Belleza, furia y dolor. Estos son los tres adjetivos que podrían, perfectamente, definir a un animal como es el león. En torno a este argumento hila el artista Alejandro Orfeo Soler Denia su exposición: Las palabras del león. Una muestra que puede visitarse hasta el 18 de marzo en la Capella de l'Antic Asil y que representa el despertar de su autor. Como una fiera que resurge y abre su alma al público, también su dolor, así presenta este gran artista propio del Renacimiento su obra. Habrá visitas guiadas los días 9 y 23 de febrero, además del 16 de marzo. Lo hemos invitado a Tragaluz para que nos lo cuente todo.