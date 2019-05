The examples populate this alert with dummy content

ESCUADRA CAPITÁN MORO El despertar del terror africano Los doce guerreros de la Magenta esconden su rostro bajo la calavera para atemorizar a sus adversarios sábado, 04 de mayo de 2019 Compartir Twitter Whatsapp El elemento más tribal del continente africano cobra forma para la Escuadra Especial del Capitán moro. Los doce guerreros esconden su rostro bajo la calavera para infundir el terror entre sus adversarios. La fauna africana se presta para fomentar el camuflaje de este grupo de guerreros interpretados por Santi Carbonell y Víctor Ferrer para la batalla. La Magenta presta algunas de sus señas de identidad a esta escuadra de bravos guerreros. El color distintivo de la filà del Capitán moro y su escudo son los guiños indispensables en esta tropa que en la Entrada Mora avanza a ritmo de Al Primer Tro, Rafael Mullor Grau, a cargo de la Agrupación Musical d’Alcoi L’Orquesteta.