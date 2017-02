The examples populate this alert with dummy content

AVANCE El desplome de un edificio obliga a variar el tráfico en Centro El Ayuntamiento reabre la plaza de la universidad para dar alternativa al corte de San Nicolás miércoles, 15 de febrero de 2017 El edificio número 11 de la calle de El Camí, frente a La Glorieta, se ha desplomado a mediodía y ha obligado a reestructurar el tráfico en toda la zona Centro. No ha habido heridos por el derrumbe del inmueble. El Ayuntamiento ha reabierto la plaza de Ferrándiz y Carbonell como alternativa a San Nicolás, cuyo carril de subida está cortado.