TRIBUNALES El detenido por el crimen machista de Planes declara ante el juez El Juzgado de primera instancia número 1 de Alcoy, con competencias en violencia de género, que abrió diligencias es el que dirige la instrucción jueves, 14 de febrero de 2019 Compartir Twitter Whatsapp más información https://www.facebook.com/radioalcoy/videos/355978765005413/?t=20 El acusado del crimen machista de Planes, del pasado sábado, ha pasado este jueves a disposición judicial. Su detención se produjo el pasado lunes después de que el resultado de la autopsia de la víctima revelase que las heridas que le causaron la muerte son incompatibles con el suicidio. El único detenido está acusado de delito de homicidio relacionado con la violencia de género. El Juzgado de Primera Instancia número 1 de Alcoy, con competencias en violencia de género que abrió diligencias, es el que dirige la instrucción. En el video la llegada del detenido al Palacio de Justicia de Alcoy entre abucheos y gritos de "asesino".