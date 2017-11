The examples populate this alert with dummy content

REPORTAJE El día grande de Cocentaina La Fira de Tots Sants arranca con una masiva afluencia de público y el compromiso del presidente de Puig de conceder la declaración de Bien de Interés Cultural miércoles, 01 de noviembre de 2017 La 671 edición de la Fira de Tots Sants ha comenzado este miércoles con una masiva afluencia de público y con el compromiso del presidente de la Generalitat, Ximo Puig, para declarar el certamen como Bien de Interés Cultural. Los dos hechos han resaltado el día grande de Cocentaina, en el que inaugura su centenaria Fira. Las calles ya estaban repletas antes incluso de que el presidente del Consejo de Colegios de Abogados de la Comunidad Valenciana, Juan José Tortajada, leyese el documento oficial por el que el rey Pere IV concedió en 1346 a Cocentaina el privilegio para organizar un evento comercial. A la proclamación de Tortajada desde la balconada principal del imponente Palau Comtal han respondido las dolçaines del grupo Malpasset, encargadas de atacar las notas del Himno oficial de la Fira, de Francisco Valor. "Cocentaina es hoy la capital de la Comunidad Valenciana", ha manifestado el presidente del Gobierno valenciano, Ximo Puig, que se ha comprometido a tramitar "lo más rápidamente posible" la declaración de la Fira como Bien de Interés Cultural. "Estamos convencidos 2018 será el año del BIC", ha señalado. Puig ha indicado que la Fira "ya es un bien inmaterial real por su potencia, vitalidad, historia, raíces e identidad. Solo falta hacerlo oficial". A la alcaldesa, Mireia Estepa, le ha encantado escuchar las palabras de Puig, al que ha agradecido su apoyo y su presencia, por segundo año consecutivo, en el acto inaugural de un certamen que se prolongará hasta el próximo domingo. La previsión de la organización es alcanzar los 500.000 visitantes, una cifra que no parece descabellada tras el aluvión de público durante las primeras horas. Entre los visitantes han destacado dos consellers, el de Hacienda, Vicent Soler, y el de Economía Sostenible, Rafael Climent. Soler ha recalcado la "transformación" que ha experimentado la Fira durante los últimos años, mientras que Climent ha hecho hincapié en la capacidad de la Fira para "concentrar tradición, cultura, convivencia y economía". La comitiva oficial ha tenido la oportunidad de recorrer el nuevo espacio expositivo de la Fira: el carril de subida de la antigua carretera nacional. Con esta ampliación el certamen alcanza los 136.000 metros cuadrados de superficie, ocupados por 750 expositores: desde el que vende animales hasta el que ofrece el último avance en impresión en 3D. Particularidades de una tradición que no deja de actualizarse.