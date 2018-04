The examples populate this alert with dummy content

Alcoy honra a su patrón El día de San Jorge concentra la devoción por el patrón en los actos religiosos que se han desarrollado en esta jornada La segunda jornada de las fiestas de Moros y Cristianos ha vuelto a sacar a la calle a los alcoyanos para honrar a su patrón. La jornada ha estado acompañada por el buen tiempo y temperaturas favorables que en los días anteriores. lunes, 23 de abril de 2018 Compartir Twitter Whatsapp Tras el esplendor de las Entradas, el día de San Jorge ha amanecido con la Segunda Diana. A continuación el personaje central de las fiestas, Juanjo Valls se ha estrenado en la Procesión de la Reliquia, como Sant Jordiet. Junto al resto de cargos festeros ha presidido la Misa Mayor. El colofón de las celebraciones al patrón se ha dado con la Procesión General de la tarde. En ella ha salido a la calle la imagen ecuestre de San Jorge, venerada por los alcoyanos.