LA FIESTA DE LOS REYES El día de los sueños La Cabalgata más antigua de España comienza a las 18.00 horas desde El Camí – 1.500 personas participan en el desfile, que Radio Alcoy retransmite desde las 19.00 horas jueves, 05 de enero de 2017 Alcoy vive este jueves su jornada más mágica. Los Reyes Magos harán su entrada en la ciudad a partir de las 18.00 horas desde El Camí. Estarán acompañados de un séquito formado por 1.500 personas, unos 370 de ellos pajes, colaboradores inestimables para repartir los regalos, que en Alcoy llegan a las casas sin tener que esperar a la jornada siguiente. La Cabalgata más antigua de España, declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional, cumple 132 ediciones. Fieles al mensaje anunciado por el Embajador en la víspera, Melchor, Gaspar y Baltasar accederán esta tarde a Alcoy para hacer las delicias a los más pequeños y para recordar a los mayores que una vez también fueron niños. Tres entidades tienen el privilegio de acompañar de cerca este año a los monarcas: la Peña Fontilles, la escudería Piston y la filà Llana. Junto a ellos estarán los pajes, els negres, que con sus escaleras treparán por los balcones para hacer realidad las ilusiones de los niños. La recogida de paquetes para el reparto durante la Cabalgata se desarrollará entre las 9 y la una y media en el instituto Pare Vitòria. También a las 9.00 horas abre sus puertas el campamento real, donde los Reyes Magos han pasado la noche leyendo las cartas depositadas la noche del miércoles en los buzones de las burras que seguían a la carroza del Embajador. En el Preventorio los pequeños podrán comprobar cómo se empaquetan los regalos o cómo reposan los animales que participarán en la Cabalgata. La Asociación Cultural Samarita, promotora de este acto, tiene previsto organizar dos filas de acceso: una para quienes tienen su entrada comprada y acceden en autobús, y otra para los que lleguen al campamento a pie o en vehículo particular a través del acceso desde el Baradello. La recaudación por las entradas irá destinada a Aspromin y el colegio de Educación Especial Tomás Llácer. Antes de la Cabalgata, Melchor, Gaspar y Baltasar estarán en Radio Alcoy para hablar en directo con los niños que han reservado participación. A las 19.00 horas comienza la retransmisión en directo de la Cabalgata, cuyo resumen podrán ver a primera hora de la noche en esta misma página web.