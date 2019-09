The examples populate this alert with dummy content

VOCABULARI ALCOIÀ El Diccionari d'Alcoiania torna malalt de vacances Javier Llopis i Pep Jordà tornen després del parèntesi del mes d'agost i ho fan literalment malalts, es a dir, parlen del vocabulari alcoià relacionat amb les malalties viernes, 06 de septiembre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 13.00 (06/09/2019) Javier Llopis i Pep Jordà, autors de Diccionari de Butxaca, manual básico para entender el idioma alcoyano, tornen a Radio Alcoi per a la quinta i penúltima entrega de la secció Diccionari d'alcoiania, programa amb el que fan un resum de la terminologia arreplegada en el seu llibre per blocs temàtics. En aquesta ocasió les paraules i expressions alcoianes estan relacionades amb les malalties: un ataquet, una acaxonà, un costipat mal curat o l'abranor, són alguns del termes tractats amb humor i ironia.