MÚSICA El Diluvi destaca nous sons en Junteu-vos Andreu Ferre i Dani García, dos dels components del grup musical alcoià, expliquen el contingut del nou disc que mostra una revolució del seu folk i amb lletres que apel·len a la construcció de la col·lectivitat martes, 09 de julio de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 13.00 (09/07/2019) El Diluvi està de gira per presentar el seu nou disc Junteu-vos. Un treball que conté nous sons, amb lletres que apel·len a la construcció de la col·lectivitat i que mostra una revolució del folk característic d'aquest grup de L'Alcoià. Andreu Ferre i Dani García, dos dels components de El Diluvi, han estat en Hoy por Hoy, en Sons de Lletres, per descriure qué han plasmat a aquest nou treball musical.