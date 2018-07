The examples populate this alert with dummy content

COMPETICIÓN El Dimoni Cotes Baixes repite como campeón en la Shell Eco Maratón El equipo vuelve a subirse podium por cuarto año consecutivo en la competición de vehículos de alta eficiencia energética más exigente del mundo lunes, 09 de julio de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (09/07/2018) El prototipo Dimoni 3, resultado del trabajo de alumnos y profesores de distintas especialidades del IES Cotes Baixes, ha conseguido el primer puesto de la Shell Eco-Maratón Europa 2018 que desde el 2 de julio y hasta este mismo domingo 8 de julio, se ha estado celebrando en el Queen Elizabeth Olympic Park, de Londres. El nuevo vehículo que ha presentado el equipo EcoDimoni, del IES Cotes Baixes de Alcoy, ha participado en la categoría Prototipos batería-eléctricos y ha logrado imponerse como favorito desde el primer día. La prueba se desarrolla en seis días: uno de verficaciones, dos de entrenamientos y tres de competición. Según ha explicado Enrique García, uno de los profesores responsables del proyecto, “una vez establecidos en el campamento, habilitado especialmente por la organización para este evento, la siguiente tarea fue revisar el prototipo para superar las exigentes verificaciones técnicas y de seguridad. Tras el ok de los comisarios técnicos pudieron reconocer el circuito, que cada año difiere, y establecer los ajustes necesarios, que se irían afinando con las posteriores tandas de pruebas, para llegar a los días de registros oficiales”. La finalidad de esta prueba es realizar un determinado recorrido a una velocidad media mínima de 25 km/hora con el mínimo consumo energético. En esta edición, concretamente, la prueba consistió en hacer tandas de 15 vueltas al circuito, en un tiempo máximo de 35 minutos, con un contador de energía eléctrica a la salida de la batería. Así, el viernes día 6 comenzaron las tandas oficiales. Desde el primer momento, el DIMONI3 se puso a la cabeza, con un registro de 730 Km/Kwh, muy por encima del resto de participantes. Dicho registro permitió al equipo poder hacer diferentes pruebas en las siguientes tandas para conseguir mejorar, cosa que consiguieron el sábado en su tercera tanda oficial aumentando hasta los 742 Km/kWh (a más de 100 km/kWh del segundo clasificado, lo que da una muestra del alto grado de preparación demostrado por todo el equipo. Este resultado convierte al prototipo DIMONI3 en el vehículo eléctrico más competitivo y eficiente a nivel mundial. El proyecto ECO-DIMONI nació el año 2005 como iniciativa de unos profesores de la especialidad de Automoción, que lo concibieron como complemento a la formación que imparten en el Instituto Cotes Baixes de Alcoy consiguiendo de este modo una motivación extra, así como introducir de forma práctica al alumnado en las tecnologías punteras de desarrollo de sistemas de propulsión alternativas a los motores de explosión y combustibles fósiles. Al frente del proyecto se encuentran los profesores Juan Antonio Gómez y Enrique García Ripoll, junto con un equipo de siete alumnos: uno de FP Básica, dos de Mecanizado y el resto de Electromecánica de vehículos. El vehículo, al igual que sus predecesores, se ha construido en su totalidad en el IES Cotes Baixes y ha contado con la aportación desinteresada de algunas piezas fabricadas con tecnología de vanguardia, por empresas colaboradoras de la ciudad.