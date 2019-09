The examples populate this alert with dummy content

FESTA SOLIDARIA El dinero recaudado con el libro Embajadas, arte e historia ya tiene su fin solidario El Capitán Cristiano 2019 de las Tomasinas, Juan Enrique Miralles, y el autor del libro, Juan Javier Gisbert, han encabezado el acto en el que se ha hecho entrega a tres entidades solidarias del dinero recaudado por la venta de esta obra que se ha agotado sábado, 28 de septiembre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp La sede de la filà Tomasinas ha sido donde se ha realizado el acto de entrega del dinero recaudado por la venta del libro Embajadas, arte e historia a tres entidades que trabajan en fines soldiarios. Las entidades beneficiarias han sido Fundación La Salle Acoge, AEDIP, Asociación Española de Inmunodeficiencias Primarias y ADELA-CV, Asociación Valenciana de Enfermos de ELA. El Capitán Cristiano 2019 de esta filà, Juan Enrique Miralles, y el autor del libro, el exembajador moro Juan Javier Gisbert, han estado acompañados por numerosos asistentes a este acto, como el primer tro de la filà, Gilberto Jover, el autor del cuadro de la portada, el pintor Ignacio Trelis, que además puso en contacto a Miralles con Gisbert, o Carolina Miralles, administradora de Borrás Encar, empresa que este año cumple 50 años y que ha sido la principal patrocinadora de este evento solidario. También ha estado entre los asistentes el presidente de la Asociación de San Jorge, Juan José Olcina. Gisbert ha explicado que la elaboración de este libro ha sido un sueño cumplido, así como ha apuntado que se han agotado todos los ejemplares editados y que incluso ha tenido una versión en Braille gracias a la familia del joven invidente Álvaro Jordá.