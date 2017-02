The examples populate this alert with dummy content

MÚSICA El director Jordi Bernàcer se pone al frente de la Orquesta Nacional de España El alcoyano dirigirá a finales de febrero a la Orquesta y Coro Nacionales en el Auditorio de Madrid lunes, 20 de febrero de 2017 El director de orquesta alcoyano Jordi Bernàcer se vuelve a subir al podio del Auditorio Nacional de Madrid para dirigir a la Orquesta y Coro Nacionales de España los próximos días 24, 25 y 26 de febrero en el concierto de temporada titulado El patrimonio de Zimmermann. Un trabajo que cuenta con el violinista alemán Frank Peter Zimmermann como solista, en que se interpretarán obras de J.S. Bach, Sergey Prokofiev, Igor Stravinsky y Jesús Torres, del que se estrenará su composición Sonetos, con textos de Lope de Vega, Quevedo y Góngora, obra encargo de la propia Orquesta Nacional.. Aprovechando el descanso entre temporadas en la Ópera de San Francisco de la que es director residente, Bernàcer afronta diversos compromisos operísticos en Italia. Mientras el pasado mes de enero dirigía en el Teatro di San Carlo de Nápoles la ópera Rigoletto, de Giuseppe Verdi, entre los próximos 16 de marzo y el 2 de abril dirigirá siete representaciones de I Puritani, de Vincenzo Bellini, con la Orquesta de la Región dell'Emilia Romagna y el Coro del Teatro Comunale di Modena en las ciudades italianas de Módena, Piacenza y Reggio-Emilia.