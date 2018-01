The examples populate this alert with dummy content

PATRIMONIO El diseño de las farolas inspira la imagen del legado Alcoy Industrial La Escola d'Art plasma el encargo de la Asociación Legado Histórico y su Entorno de realizar su logotipo gráfico viernes, 12 de enero de 2018 Compartir Twitter Whatsapp La Asociación Legado Histórico Industrial y su Entorno articula su diseño corporativo sobre la imagen de las farolas del casco antiguo y algunas calles de la ciudad. El autor del logo gráfico es el profesor de la Escola d’Art y Superior de Disseny, Rafael Calvo, que en la rueda de prensa de presentación explicó que el proceso se desarrolló con la busqueda de un elemento en la ciudad que identificase. "La farola típica de Alcoy nos dio la base grafica para la identidad corporativa", agregó. El encargo de la asociación delo logotipo gráfico Alcoy Industrial tiene como finalidad proyectar la labor de protección del patrimonio por parte de la asociación que preside Enrique Masiá. "Nos faltaba un logotipo que sirviera de apoyo al soporte informativo de las actividades a desarrollar". La Asociación Legado Histórico Industrial y su Entorno y la Escola d’Art de Alcoy han firmado un convenio de colaboración para los futuros usos y aplicaciones de la imagen corporativa.