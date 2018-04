The examples populate this alert with dummy content

FIESTAS El dispositivo de seguridad estará integrado por 1.200 efectivos El subdelegado del Gobierno, José Miguel Saval ha reiterado la tolerancia cero a cualquier agresión sexista y ha agradecido los esfuerzos en garantizar la seguidad en materia de explosivos viernes, 13 de abril de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (13/04/2018) La Junta Local de Seguridad Ciudadana, reunida este viernes en Alcoy ha definido el dispositivo que velará por que las próximas fiestas de Moros y Cristianos transcurran dentro de la normalidad. En torno a 1.200 efectivos integran este dispositivo, cuyos representantes ha asistido a la reunión, presidida por el subdelegado del Gobierno, José Miguel Saval. Saval se ha mostrado firme a la hora de reiterar el esfuerzo que desde los cuerpos y fuerzas de seguridad se realizará para garantizar el bienestar de los ciudadanos y en evitar y perseguir “cualquier agresión sexista”. El subdelegado ha insistido en que habrá “tolerancia cero” ante cualquiera amago de violencia física o verbal de carácter sexista. La vigilancia será extensiva a cualquier comportamiento fuera de la legalidad y ha anunciado que se extremarán las medidas de prevención con la colocación de jardineras, bolardos o pilones en la vía pública. Los responsables de los diferentes cuerpos y organismos que se encargan de atender las incidencias a lo largo de la trilogía festera han repasado los recursos con que contarán durante estas fechas. Los 1.200 profesionales del dispositivo es la suma de todos los turnos de los tres días de Fiestas, además de la víspera del Día de los Músicos. Conforman este dispositivo los efectivos de la Policía Nacional (de los cuales, algunos operarán de paisano actuando en el Centro y también en zonas de la periferia y polígonos industriales); efectivos de la Guardia Civil en tareas de vigilancia del tráfico en los alrededores y accesos de la ciudad y también del entorno natural con el Seprona, además del control de la pólvora en su distribución, en el Baradello de Moya. El alcalde de Alcoy, Antoni Francés, ha destacado el “incremento de 600 kilos de pólvora” para el Alardo de este año. “Alcoy es la ciudad que mayor pedido ha realizado” y ha cifrado en 2.942 los kilos de pólvora que se han adquirido. La Asociación de San Jorge tiene autorización para consumir hasta 4.868 kilos. El reparto de la pólvora seguirá el procedimiento establecido y se realizará entre los días 20 y 21 de abril en el albergue del Baradello Moya. En este punto el subdelegado ha anunciado que el Gobierno permitirá que las cantimploras del Alardo lleguen ya cargadas desde la empresa de explosivos. Este anuncio no se aplicará en Alcoy, que ya tenía previsto su propio sistema: el festero recogerá la pólvora ya cargada y no realizará trasvase alguno de pólvora. Los de la Policía Local operarán durante los cuatro días de Fiestas, además de efectivos de Bomberos con 9 vehículos, efectivos de Cruz Roja con 11 vehículos, operarios de Obras y Servicios, más de 100 voluntarios de Protección Civil, y un dispositivo especial para atender urgencias hospitalarias formado por más de 150 profesionales del área de Salud.

Cómo el año pasado la Guardia Civil hará controles de drogas, además de los controles de alcoholemia. Y, en conjunto, se prestará especial atención no sólo en la zona del Centro, sino que se desarrollarán servicios especiales a todos los barrios, en polígonos y en las urbanizaciones.