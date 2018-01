The examples populate this alert with dummy content

REPORTAJE El disputado título de Cabalgata más antigua Barcelona, Sevilla o Granada han reivindicado durante décadas el decanato del desfile de Melchor, Gaspar y Baltasar viernes, 05 de enero de 2018 Compartir Twitter Whatsapp El título de Cabalgata más antigua de España ha llevado aparejado desde mitad del siglo pasado una dura pugna entre diferentes municipios que han tratado de atribuirse el origen de esta tradición. Primero fue Sevilla, con el apoyo del diario ABC, después Barcelona y recientemente Granada. Este es el ránking de las cabalgatas más antiguas de España. Alcoy: 1885 El desfile de Melchor, Gaspar y Baltasar se celebra de forma ininterrumpida desde finales del siglo XIX. La primera referencia de una cabalgata en Alcoy se remonta a 1866. Barcelona: 1898 La pugna con la cabalgata de la capital catalana ha sido constante desde hace décadas. La ciudad condal reivindica haber organizado la primera cabalgata en 1855. Existen datos sobre un desfile de los Reyes en la plaza de toros en 1873. Pero no fue hasta los últimos años del siglo XIX cuando la tradición quedó instaurada. Granada: 1912 Es la última aspirante a disputarle el título a Alcoy. Se autoproclama como el desfile más antiguo de España pese a ser muy posterior a los de Alcoy y Barcelona. El Centro Artístico de Granada fue el encargado de organizar la cabalgata hasta 1981, cuando la dejó en manos del Ayuntamiento granadino. Sevilla: 1918 La ciudad hispalense recibió por primera vez a Melchor, Gaspar y Baltasar en 1918 bajo la organización del Ateneo de Sevilla. Durante años fue considerada como la más antigua de España. Presume de haber celebrado cabalgata desde entonces: ni durante la Guerra Civil ni ante complicadas condiciones meteorológicas han dejado de desfilar en Sevilla los magos de Oriente. Higuera de la Sierra: 1918 En este pequeño pueblo de Huelva, de apenas 1.400 habitantes, tres vecinos hicieron posible que los reyes llegasen al municipio, montados sobre caballos, para repartir regalos. Fue en 1918. Actualmente son los propios vecinos los que, en diferentes carrozas, representan en la cabalgata diferentes pasajes del nacimiento de Jesús. Madrid 1928 90 años cumple la cabalgata madrileña, cuya primera edición organizó el Heraldo de Madrid con el respaldo del resto de la prensa de la capital. En 1844, no obstante, ya se celebraba la Noche de Reyes. Los vecinos, incluso disfrazados, salían a esperar a unas majestades que nunca llegaban. Los incidentes generados en estas noches de fiesta provocaron su prohibición en 1882. Bilbao 1934 Una emisora de radio estuvo detrás de la organización de la primera cabalgata celebrada en la capital de Euskadi. Contó con el apoyo de tres entidades, entre ellas la Sociedad Ciclista Bilbaína, cuyos socios abrieron el desfile. Una compañía teatral aportó los trajes de la comitiva. La Guerra Civil frenó la tradición, recuperada en los años 50 del siglo XX.