SE MARCHA El doctor César Cobián abandona los servicios médicos del Alcoyano Lo deja por motivos personales,ha estado las últimas tres temporadas – El club busca médico martes, 26 de junio de 2018 El Alcoyano ha anunciado que el doctor Cobián deja de ser el jefe de los servicios médicos del club por motivos personales. "El doctor César Cobián -hasta la fecha jefe de los servicios médicos del CD Alcoyano- ha dejado de pertenecer a la entidad, por motivos profesionales, tras permanecer en ella durante las últimas tres temporadas. Desde el club queremos agradecer su excelente profesionalidad, trabajo y compromiso en el periodo en el cual ha sido el galeno del CDA. Ha sido todo un honor y un privilegio para nosotros contar con un profesional de su talla y valía. Le deseamos lo mejor en su futuro. Desde el Departamento de Fútbol del CD Alcoyano ya se trabaja para buscar un doctor de cara a la campaña 2018-2019". Concluye