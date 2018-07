The examples populate this alert with dummy content

CD ALCOYANO El doctor Lozano velará por la plantilla Trabaja en el Hospital General de Alicante en la unidad del dolor lunes, 16 de julio de 2018 Despues de la baja del Doctor Cobian por asuntos personales, (ahora en el Orihuela), el club ha decidido que sea el doctor Lozano el nuevo jefe de los servicios médicos del Deportivo. "Juan José Lozano Sánchez es el nuevo reponsable de los servicios médicos del CD Alcoyano. El doctor Lozano, nacido en Cadiz pero residente en Alicante, trabaja en el Hospital General de Alicante en la unidad del dolor. Es anestesiólogo y está especializado en el tratamiento del dolor. De hecho, ha colaborado con otros expertos para tratar los dolores en las lesiones de diferentes deportistas", así lo ha confirmado el club.