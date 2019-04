The examples populate this alert with dummy content

MÚSICA El dolçainers estrenen Ciutat dels Ponts El pasdoble sonarà el 3 de maig al carrer per obrir la desfilada del Dia dels Músics -Va sonar per primera vegada al concert celebrat al Teatre Salesians jueves, 11 de abril de 2019 Compartir Twitter Whatsapp Juan Carlos Sempere Bomboí ha creat el pasdoble per a dolçaines i percussió Ciutat dels Ponts per obrir les festes de 2019. Totes les colles d'Alcoi participaran, el proper 4 de maig, en la desfilada del Dia dels Músics a Alcoi interpretant aquesta peça musical. La mateixa va ser estrenada el passat dissabte 6 d'abril en un concert al Teatre Salesians, càrrec del Grup de Dolçaines i Tabals Barxell, Grup de dolçainers i tabaleters La Cordeta, Grup de dolçaines i percusió Rebuig i Grup de dolçainers i tabaleters La Degollà.