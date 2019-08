The examples populate this alert with dummy content

CD ALCOYANO El domingo a las 18 horas, debut en liga El partido se jugará en el campo municipal de Benigánim lunes, 19 de agosto de 2019 Compartir Twitter Whatsapp Ya hay horario oficial para el primer partido de la temporada del Alcoyano. Será el domingo a las 18.00 horas en el campo municipal del Benigánim. La cercanía entre poblaciones será un aliciente para que el Alcoyano no esté solo en este debut liguero ante un equipo recién ascendido y que tiene una filosofía muy especial, sólo juega con jugadores sub 23, por lo que el objetivo claro del conjunto valenciano es el de mantener la categoría. El encuentro será la primera batalla que tendrá el Alcoyano en una temporada que no será fácil y que la teoría dice que el equipo de Parras tendrá que estar entre los mejores durante todo el curso. Como siempre Radio Alcoy les contará este partido en Carrusel Deportivo Alcoy, el domingo desde las 17.45 horas y que lo podrán escuchar en el 1485 de OM, www.radioalcoy.com o en la aplicación móvil de la Cadena SER buscando la emisora de Radio Alcoy.