EL MUNDO DE LAS 13 LUNAS El don de la alta sensibilidad Karina Zegers de Beijl, coach, escritora y filóloga, expone las características de las personas con alta sensibilidad lunes, 27 de enero de 2020 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO El mundo de las 13 lunas (27/01/2020) La alta sensibilidad es un rasgo hereditario que afecta a dos de cada diez personas, hombres y mujeres por igual. Descubre si eres altamente sensible y aprende a gestionar el día a día en tus relaciones, en el trabajo y con tu familia escuchando la entrevista que El Mundo de las Trece Lunas, le realiza a Karina Zegers de Beijl, porque una persona PAS, (Persona Altamente Sensible) con las emociones a flor de piel, ha de reconocerse como tal para entender las cosas que le pasan; saber dónde están sus límites; explicarse por qué a menudo siente que el mundo está lleno de alfileres que le hacen daño. Karina nace en 1952 y es de Ámsterdam. Viajaba a España donde vivían sus abuelos y decide estudiar Filología Española y ser traductora. Colabora en una ONG como asistenta social con inmigrantes y refugiados políticos, y en este trabajo aprende a escuchar y la gente la buscaba para contarle los problemas. En 2014 funda la Asociación de personas con alta sensibilidad de España (APASE). En 2018 recibe una invitación personal de la Dra. Elaine Aron para formarse a nivel privado en la profundización del rasgo y la investigación científica junto con 14 personas más. Recibe una certificación como “Consultant And Speaker". Tiene publicados tres libros: La alta sensibilidad, Personas altamente sensibles y Niños con alta sensibilidad y está trabajando en un nuevo libro.