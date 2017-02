The examples populate this alert with dummy content

INICIATIVA El DoyDay se marca una meta solidaria La iniciativa, prevista para el 19 de febrero, prepara un canicross y una marcha con beneficios que irán destinados al Grupo de Alcohólicos Rehabilitados de Alcoy y a la Asociación Española Contra el Cáncer sábado, 11 de febrero de 2017 El DogDay arranca en Alcoy el próximo 19 de febrero con una meta clara que prevé cumplir: destinar los beneficios al Grupo de Alcohólicos Rehabilitados de Alcoy, el GARA, y a la Asociación Española Contra el Cáncer. El DogDay llega a la ciudad con un calendario completo previsto para el domingo 19 de febrero. El evento centrará su actividad en la carrera con perro, dentro del deporte conocido como canicross. No obstante, Mireia Pascual, una de sus organizadoras, explica que junto a la propuesta de 12 kilómetros de montaña que plantea la DogRace se llevará a cabo un evento paralelo de menor recorrido: "Serán 5 kilómetros de marcha que se realizarán bajando hacia el Racó y donde se podrá participar con o sin perro". Los interesados en inscribirse deben hacerlo a través del blog dogdayalcoy.blogspot.com o en www.carreraspopulares.com. El DogDay, que prevé talleres de manualidades para niños y exhibiciones de agility, comenzará a las nueve de la mañana y durará hasta la una de la tarde.