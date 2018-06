The examples populate this alert with dummy content

ESPECIAL MOSTRA 2018 El drama dels refugiats arriba al Calderón com a cloenda de la Mostra La coproducció del Teatre del Poble Valencià i la Diputació de València tanca la fira de teatre d'Alcoi a les 20.30 d'aquest divendres - La lesió d'una de les acròbates de l'espectacle previst a les set a la plaça Ferrandis i Carbonell obliga a suspendre la funció viernes, 01 de junio de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Mostra de Teatre d'Alcoi (01/06/2018) Un espectacle de carn i ossos ha estat l'escollit pel tancament de l'edició número 28 de la Mostra de Teatre d'Alcoi. S'anomena Els nostres i arriba a les 20.30 d'aquest divendres al Teatre Calderón. La darrera coproducció del Teatre del Poble Valencià i la Diputació de València apropa el drama del dia a dia que viuen els refugiats: es tracta d'un recorregut pels diferents llocs on està produint-se un èxode massiu de persones que fugen de la guerra, la fam i la por. Entrevistem a Patricia Pardo, coautora d'aquest text ens deixa sabor a pèrdua, que encarna a una Europa acomodada i egoista, experta en mirar a l'altre costat. A més a més, al nostre programa especial fem un recull de totes les veus que han passat per aquesta Mostra, i a les ones d'aquesta ràdio, en un dia que ha contat finalment amb dos espectacles, començant pel Kailo de Yapadú Produccions, aquest matí, ja que la funció d'acrobàcies prevista pels valencians Seu-te! ha estat suspesa al lesionar-se una de les artistes.