The examples populate this alert with dummy content

SOSTENIBILIDAD El Ecodimoni de Cotes Baixes se lleva la plata en Londres El vehículo de bajo consumo del instituto Cotes Baixes logra el segundo puesto la Shell Eco-Maratón con una marca de 729 kilómetros con un kilovatio por hora miércoles, 31 de mayo de 2017 El vehículo diseñado y fabricado en el instituto Cotes Baixes, el Dimoni 3.0, logra por tercer año consecutivo subir al podio de la Shell Eco-Maratón Europa 2017. En esta ocasión, el equipo del EcoDimoni, formado por ocho alumnos y dos profesores, se ha llevado la plata en el Queen Elizabeth Olympic Park, de Londres, en la que es una competición única que reúne a cerca de 200 equipos y 3.000 estudiantes de toda Europa. Lo ha hecho con una marca de 729 kilómetros con un kilovatio por hora. El equipo del Cotes Baixes ha competido con el nuevo Dimoni con el que el año pasado ganó la misma competición, que ha incorporado unas modificaciones en el software de la centralita, rodamientos cerámicos en los bujes de las ruedas y ha incluído baterías mucho más ligeras.