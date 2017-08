The examples populate this alert with dummy content

INFRAESTRUCTURAS El ecuador de la obra del Fernando Reig El puente lleva cerrado ya un año por fallos en los tirantes-La reparación, que avanza a buen ritmo, no finalizará hasta el verano que viene lunes, 07 de agosto de 2017 escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (07/08/2017) El 8 de agosto de 2016 se cerró el puente para su reparación integral. Un mes antes, en los trabajos de mantenimiento, los operarios notaron un fallo en la estructura que movió a las autoridades locales a desalojar el puente. De ese cierre se cumple un año, pero no fue hasta mayo pasado cuando el Ministerio de Fomento inició la reparación del puente con un coste estimado de 7,2 millones de euros y un plazo de ejecución de 13 meses. Manuel Gomicia, concejal de Territorio, confía en que la finalización se adelante a la vista del ritmo de los trabajos. "No es una obra nuestra, pero va bien y es posible que se adelante". Los trabajos que se están desarrollando consisten en la sustitución de 38 tirantes y la construcción de 10 torres que sustentan el tablero. Fomento contempla también la reparación de la pilastra central. Además se instalarán dispositivos de control de los tirantes, mejorarán los accesos y la iluminación. Junto a los trabajos de mejora, desarrollados hasta el cierre hace un año, la inversión global rebasa los 10 millones de euros. El 27 pasado abril su cumplían 30 años de la inauguración del Fernando Reig. La obra costó cerca de 1.000 millones de pesetas. Por sus dimensiones, casi 90 metros de altura, 276 de longitud, 17 metros y medio de ancho y sus 38 tirantes de acero, el consejero delegado de Dragados y Construcciones, Manuel Romillo, sacó pecho la noche de la inauguración. "Es una obra de la que nos sentimos orgullosos".